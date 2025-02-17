الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 0
انتهت
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روبرت ليفاندوفسكي 28' (ضربة جزاء)
(½ 1-0) (انتهت 1-0)

برشلونة ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,