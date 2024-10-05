الدوري الألماني
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
V. Boniface 4'جوناس هوفمان 8'
M. Geschwill 45' + 5'J. Arp 69' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

باير ليفركوزن v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,