الدوري الألماني الدرجة الأولى
team-logo
2 - 4
انتهت
team-logo
جيريمي فريمبونج 30'جوناس هوفمان 90' + 2'
جوليان براندت 33'جوليان رايرسون 43'كريم أديمي 73'سيرهو غيراسي 77'
(½ 1-2) (انتهت 2-4)

باير ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,