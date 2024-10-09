دوري أبطال أوروبا
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5 - 2
ن م
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G. Viggosdottir 43'S. Lohmann 56'P. Harder 73', 78', 86'
M. Caldentey 30'L. Codina 65'
(ش١ 1-1) (ن م 5-2)

بايرن ميونخ للسيدات v أرسنالالنتائج والإحصائيات,