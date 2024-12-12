الدوري الأوروبي
team-logo
5 - 0
ن م
team-logo
بارسيلوس فريدا تايسون 10'براندون 29'F. Chalov 76'أندريجا زيفكوفيتش 80' (جزاء)K. Despodov 89'
(ش١ 2-0) (ن م 5-0)

باوك سالونيكي v فيرنسفاروشالنتائج والإحصائيات,