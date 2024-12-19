دوري المؤتمر الأوروبي
team-logo
4 - 3
انتهت
team-logo
بيتار ستانيك 41'I. Dakovac 74', 76'ميلوش بانتوفيتش 81'
ماتيوس اياس 5', 48'هيلدير فيريرا 15'
(½ 1-2) (انتهت 4-3)

باتشكا توبولا ضد إف سي نوحالنتائج والإحصائيات,