الدوري الأوروبي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
E. Holten 84'
T. Ouma 67' (هدف عكسي)
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

إيلفسبورج v سبورتنج براجاالنتائج والإحصائيات,