كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 3
ن م
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جوش ماجينيس 13', 76' (جزاء), 85' (جزاء)J. Bird 90' + 6'K. Doyle 90' + 11'
R. Glover 39'Z. Brunt 59'N. Kabamba 78'
(ش١ 1-1) (ن م 5-3)

إيكسيتر سيتي v بارنيتالنتائج والإحصائيات,