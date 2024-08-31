الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 3
ن م
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مايكل كين 50'D. Calvert-Lewin 57'
A. Semenyo 87'لويس كوك 90' + 2'L. Sinisterra 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

إيفرتون v بورنموثالنتائج والإحصائيات,