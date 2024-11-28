Conference League
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2 - 1
ن م
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M. Vojta 51'P. Vydra 54'
جيوفاني لو سيلسو 17'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

إم بوليسلاف v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,