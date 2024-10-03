دوري المؤتمر الأوروبي
team-logo
2 - 0
انتهت
team-logo
ماتيوس اياس 58'فيرجيلي بينسون 76'
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

إف سي نوح ضد إم بوليسلافالنتائج والإحصائيات,