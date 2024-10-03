Conference League
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1 - 2
ن م
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P. Hatzidiakos 12'
A. Pululu 51'D. Churlinov 90' + 8'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

إف سي كوبنهاجن v ياجييلونيا بياليوستوكالنتائج والإحصائيات,