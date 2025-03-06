دوري المؤتمر الأوروبي
team-logo
1 - 2
انتهت
team-logo
جابريال بيريرا 79'
رييس جاميس 46'إنزو فرنانديز 65'
(½ 0-0) (انتهت 1-2)

إف سي كوبنهاجن ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,