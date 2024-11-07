Conference League
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2 - 2
ن م
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A. Chiakha 79', 83'
P. Keny 26'K. Piatek 80'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

إف سي كوبنهاجن v إسطنبول بي.بي.النتائج والإحصائيات,