الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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D. Torres 45' (هدف عكسي)C. Ejuke 85'
K. Perez 56'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

إشبيلية v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,