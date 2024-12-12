Conference League
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3 - 1
ن م
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دنيز 6'M. Crespo 18'K. Piatek 68'
M. Honsak 61'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

إسطنبول بي.بي. v هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,