Conference League
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1 - 2
ن م
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K. Piatek 45' + 2'
L. Schaub 43', 46'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

إسطنبول بي.بي. v رابيد فييناالنتائج والإحصائيات,