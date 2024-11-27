دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 1
انتهت
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كريستوف بياتيك 42' (ضربة جزاء)
I. Bors 90' + 6'
(½ 1-0) (انتهت 1-1)

إسطنبول بي.بي. ضد بيتروكوبالنتائج والإحصائيات,