الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 0
انتهت
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خافيير بوادو 65' (ضربة جزاء)بيري ميلا 82'
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

إسبانيول ضد لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,