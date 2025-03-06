دوري المؤتمر الأوروبي
team-logo
1 - 0
انتهت
team-logo
موامير تانكوفيك 65'
(½ 0-0) (انتهت 1-0)

أي إي بي بافوس ضد ديورجاردنالنتائج والإحصائيات,