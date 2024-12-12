دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 0
انتهت
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فلاد دراجومير 48'جواو كوريا 63'
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

أي إي بي بافوس ضد تسيليالنتائج والإحصائيات,