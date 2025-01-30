الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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بيرتراند تراوري 23'K. Fitz-Jim 58'
فيكتور أوسيمين 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

أياكس v جلطة سرايالنتائج والإحصائيات,