الدوري الألماني الدرجة الأولى
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0 - 3
انتهت
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أدريان بيك 12', 73'يان شوبنر 56'
(½ 0-1) (انتهت 0-3)

أونيون برلين ضد هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,