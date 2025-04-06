الدوري الألماني الدرجة الأولى
team-logo
1 - 0
انتهت
team-logo
بينيديكت هوليرباخ 63'
(½ 0-0) (انتهت 1-0)

أونيون برلين ضد فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,