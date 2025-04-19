الدوري الألماني الدرجة الأولى
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4 - 4
انتهت
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اندري ايليتش 5', 45' + 6'دييغو لييتي 19'ليوبولد كيرفيلد 38'
دينيز أونداف 23'إنزو ميلوت 29'جيف شابوت 43'كريس فيهريش 45' + 1'
(½ 4-4) (انتهت 4-4)

أونيون برلين ضد شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,