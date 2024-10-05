الدوري الألماني
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2 - 1
ن م
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كيفين فوغت 26' (جزاء)Y. Vertessen 45'
J. Ryerson 62'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

أونيون برلين v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,