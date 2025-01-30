الدوري الأوروبي
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3 - 0
ن م
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A. El Kaabi 56', 60'G. Biancone 89'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

أولمبياكوس v إف ك كاراباكالنتائج والإحصائيات,