دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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M. Joo 73'
M. Vargas 11', 23', 83'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

أولسان هيونداي v شنغهاي ايست آسياالنتائج والإحصائيات,