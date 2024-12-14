الدوري الإيطالي
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1 - 3
ن م
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فلوران ثوفين 22'
روميلو لوكاكو 50'L. Gianetti 76' (هدف عكسي)A. Zambo Anguissa 81'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

أودينيزي v نابوليالنتائج والإحصائيات,