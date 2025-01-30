الدوري الأوروبي
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3 - 4
ن م
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L. Vazquez 18'K. Goto 79'لودفيج أوجوستينسون 88'
R. Hranac 41'T. Bischof 54'D. Mokwa 59'A. Hlozek 65'
(ش١ 1-1) (ن م 3-4)

أندرلخت v هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,