الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 1
ن م
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دانيال فيفيان 6'إينياكي ويليامز 28', 30'أليكس بيرينغر 55'
A. Tejero 90' + 2'
(ش١ 3-0) (ن م 4-1)

أتلتيك بيلباو v إسبانيولالنتائج والإحصائيات,