الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 2
ن م
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جوليان ألفاريز 25' (جزاء), 72' (جزاء)جيوليانو سيميوني 27'ألكسندر سورلوث 79'
M. Sylla 21' (جزاء)J. Sanchez 56'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

أتلتيكو مدريد v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,