Conference League
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2 - 1
ن م
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A. Donis 37'D. Abagna 45' + 1'
J. Ikone 74'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

أبويل نيقوسيا v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,