دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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جريجورز كريشوياك 57' (جزاء)Hassan Al-Ali 69'Fabian Noguera 73'
جوتا 63'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

أبها v الاتحادالنتائج والإحصائيات,