دوري أبطال أوروبا
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3 - 2
ن م
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M. Tillman 87', 90'R. Pepi 90' + 5'
D. Sikan 8'O. Zubkov 37'
(ش١ 0-2) (ن م 3-2)

آيندهوفن v شاختار دونيتسكالنتائج والإحصائيات,