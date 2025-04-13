الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 0
انتهت
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جان ماتيو باهويا 10'روبن كوخ 42'هوجو إيكيتيكي 71'
(½ 2-0) (انتهت 3-0)

آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,