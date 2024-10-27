الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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بوكايو ساكا 9'ميكيل ميرينو 43'
فيرجيل فان ديك 18'محمد صلاح 81'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

آرسنال v ليفربولالنتائج والإحصائيات,