كأس ملك إسبانيا
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
ناتشو فيرنانديز 90' + 3' (هدف عكسي)
خوسيلو 54' (جزاء)إبراهيم دياز 55'رودريجو جوس 90' + 1'
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

آراندينا سي إف v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,