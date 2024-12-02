دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
كايو كانيدو كوريا 77'
سالم جمعة 85' (هدف عكسي)
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

الوصل v الريانالنتائج والإحصائيات,