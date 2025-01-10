دوري أدنوك
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3 - 2
انتهت
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مروان أزرقان 58'الهاجري أحمد مبخوت 84'عثمان بوسعيد 90' + 1'
شاهريار موغانلو 11', 50'
(½ 0-1) (انتهت 3-2)

النصر ضد إتحاد كلباءالنتائج والإحصائيات,