دوري روشن السعودي
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0 - 2
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 5' (جزاء)سالم الدوسري 90' + 3'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

الفتح v الهلالالنتائج والإحصائيات,