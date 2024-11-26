دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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F. Youssef 50'
J. Santos 14'F. Lima 64' (جزاء)N. Gimenez 90' + 2' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

الشرطة v الوصلالنتائج والإحصائيات,