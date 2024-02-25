دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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يانيك كاراسكو 45' + 8' (جزاء)كارلوس 67'
كريستيانو رونالدو 21' (جزاء)أندرسون تاليسكا 46', 86'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

الشباب v النصرالنتائج والإحصائيات,