دوري روشن السعودي
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2 - 3
انتهت
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يانيك كاراسكو 45' + 3'كريستيان جوانكا 67'
موسى ديابي 1', 34'ستيفن بيرجوين 58'
(½ 1-2) (انتهت 2-3)

الشباب ضد الاتحادالنتائج والإحصائيات,