دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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فهد الحمد 65' (هدف عكسي)
جابرييل فيجا 16'فراس البريكان 38'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

الريان v الأهليالنتائج والإحصائيات,