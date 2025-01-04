دوري أبطال إفريقيا
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1 - 0
ن م
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B. Benamar 45' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 1-0)

الرجاء البيضاوي v ماميلودي صن داونزالنتائج والإحصائيات,