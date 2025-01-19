دوري أبطال إفريقيا
team-logo
1 - 0
ن م
team-logo
A. Ennaffati 45' + 5' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-0)

الرجاء البيضاوي v اتحاد مانيماالنتائج والإحصائيات,