دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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محمد شريف 66'
اوديون ايغالو 27', 82' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الخليج v الوحدةالنتائج والإحصائيات,