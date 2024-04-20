دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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Mohammed Al-Thani 60'انطونيو خوسي دي كارفالهو 63'
Saleh Al Jamaan 21'باولو ريكاردو 57' (هدف عكسي)Aymen Dahmen 90' + 6' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

الحزم v الاتحادالنتائج والإحصائيات,