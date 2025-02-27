الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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H. El Gabry 27'Y. Wahid 58'
أسامة فيصل 84'A. Rayan 90' + 11' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

الجيش v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,